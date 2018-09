Spanje wil af van wapendeal met Saudi-Arabië

Spanje draait een deal over de verkoop van honderden bommen aan Saudi-Arabië terug. Dat land is betrokken bij het conflict in Jemen, waar regelmatig veel doden vallen door bombardementen.

Omroep Cadena Ser bericht dat het ministerie van Defensie de wapendeal met Saudi-Arabië wil annuleren. Dat contract uit 2015 voorzag in de verkoop van 400 precisiebommen. Spanje zou de 9,2 miljoen euro gaan terugbetalen die al was afgerekend voor het wapentuig.

Het ministerie zegt dat het bericht klopt. „We bevestigen het nieuws”, reageerde een woordvoerster, die verder niet in detail wilde treden.

Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek geuit op de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië en andere landen die betrokken zijn bij het conflict in Jemen. De Saudiërs staan aan het hoofd van een coalitie die strijdt tegen de Houthi-rebellen. Door een recent bombardement zouden tientallen kinderen zijn omgekomen.