Spanje vraagt NAVO om humanitaire hulp

Het Spaanse leger heeft dinsdag de NAVO om humanitaire hulp gevraagd bij de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Spanje is een van de zwaarst getroffen landen met 2696 doden en bijna 40.000 besmettingen.

Net als veel andere landen heeft Spanje te kampen met een gebrek aan medische benodigdheden voor tests, behandeling en de bescherming van eerstelijnswerkers.

In een verklaring zei de NAVO dat het Spaanse leger om „internationale hulp” had gevraagd, waarbij het medische voorraden zocht om de verspreiding van het virus zowel in het leger als bij de burgerbevolking in te dammen.

In het verzoek worden 450.000 beademingsapparaten, 500.000 sneltestkits, 500 ventilatoren en 1,5 miljoen operatiemaskers genoemd.