Spanje verlengt quarantaine en noodtoestand tot 9 mei

De Spaanse regering heeft de quarantaine en de noodtoestand vanwege het nieuwe coronavirus verlengd tot 9 mei. Dat heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. De huidige maatregelen liepen tot 25 april.

De beperkingen voor kinderen worden vanaf 27 april iets minder streng. Zij mogen dan per dag een korte periode naar buiten om bijvoorbeeld te spelen, maar alleen onder strenge voorwaarden om besmettingen tegen te gaan.

„We hebben het zwaarste achter de rug dankzij de verantwoordelijkheid en sociale discipline die wij allemaal hebben opgebracht”, aldus Sánchez. „Het is echter nog niet voldoende en het succes is fragiel, dus blijf verantwoordelijk handelen.”

Afgelopen week werden de maatregelen al iets versoepeld door een aantal fabrieken weer te openen. Zo wil Spanje de economie langzaam weer op gang brengen.

Spanje is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. De noodtoestand is sinds 13 maart van kracht. Mensen mogen alleen nog de straat op voor noodzakelijke boodschappen, medische behandelingen of als ze een essentieel beroep uitoefenen.

In een ander zwaar getroffen land, Italië, zijn alle noodmaatregelen ook nog steeds van kracht, net als in Frankrijk en Nederland. In België en Duitsland worden de maatregelen binnenkort versoepeld, die waren strenger dan in Nederland. In de Verenigde Staten is de roep om het opheffen van de lockdown erg sterk onder conservatieven, die demonstreren al dagen voor het „heropenen van het land”.