Spanje verlengt noodtoestand voor vierde keer

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft de noodtoestand voor de bestrijding van het coronavirus opnieuw met 2 weken verlengd. De lockdown werd 14 maart ingevoerd en moet telkens worden verlengd. Premier Pedro Sánchez kreeg voor de vierde keer voldoende steun in het parlement om dat te doen, ondanks groeiende kritiek op „zijn permanente noodtoestand” .

De noodtoestand geeft de overheid onder meer ingrijpende bevoegdheden om de bewegingsvrijheid van burgers aan banden te leggen en kan ook burgers tot dienstverlening dwingen of eigendommen vorderen.

Het gaat met de coronabestrijding steeds beter in Spanje, maar volgens Sánchez is de verlenging die zondag ingaat nog steeds nodig. Hij kreeg volgens Spaanse media 178 van de 350 leden van de Spaanse Tweede Kamer, het Congres van Afgevaardigden, achter zich. Spanje heeft tot dusver ongeveer 250.000 besmettingen vastgesteld en circa 10 procent van de patiënten is er aan bezweken. Meer dan 150.000 patiënten zijn genezen.