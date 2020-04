Spanje verlengt noodtoestand met twee weken

In de strijd tegen het coronavirus wil Spanje de noodtoestand met twee weken verlengen tot 26 april. Dat betekent onder meer dat iedereen tot die datum in principe binnen moet blijven.

Premier Sanchez gaat het parlement om verlenging vragen, melden Spaanse media.

Spanje is na Italiƫ het zwaarst getroffen land van Europa. Het totaal aantal doden en besmettingen stijgt nog steeds, maar niet meer zo snel als in de eerste weken na de uitbraak. Media spreken over de eerste hoopvolle signalen. Tot nu toe zijn bijna 12.000 sterfgevallen geregistreerd.