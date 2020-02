Spanje test toeristen op Canarische eilanden op coronavirus

De Spaanse autoriteiten testen honderden toeristen op de Canarische eilanden op het coronavirus. Dat gebeurt nadat bij zeker twee toeristen het virus was vastgesteld.

Een van de gevallen is een 69-jarige Italiaan op het eiland Tenerife. De man is afkomstig uit de Noord-Italiaanse regio Lombardije waar inmiddels van een uitbraak sprake is. Eerder was op het Canarische eiland La Gomera het virus geconstateerd bij een Duitse man.

Hotels op de Canarische eilanden gaan gedurende de test op slot, aldus lokale media.