Spanje telt weer 164 sterfgevallen

In Spanje zijn in 24 uur tijd 164 sterfgevallen geregistreerd die het gevolg zijn van het gevreesde coronavirus. Het is hetzelfde aantal doden als zondag is vastgesteld. Het aantal besmettingen is met 356 toegenomen meldden Spaanse media. Dat is het laagste aantal nieuwe gevallen sinds 8 maart. Van de 218.000 besmette patiënten zijn er inmiddels 121.000 genezen. Meer dan 25.400 patiënten zijn aan het virus bezweken.

Spanje versoepelt stapvoets de strenge beperkingen van de bewegingsvrijheid die zijn ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het wordt nu ‘de fase nul’ genoemd. Met mondkapjes kan er bijvoorbeeld weer met het openbaar vervoer worden gereisd. Cafés en restaurants kunnen maandag openen voor klanten die vooraf bestellen en dat dan afhalen. Bibliotheken en een reeks ondernemingen inclusief lokale winkels openen weer de deuren met een aantal restricties. Beroepsmatige sporters kunnen weer individueel gaan trainen zo lang ze dat willen, maar ze moeten dat niet te ver van huis doen en in hun provincie blijven.

Vier eilanden zijn de rest van het land een stap voor in de versoepeling. Op Formentera, La Graciosa, La Gomera en Hierro is het maandag al ‘fase 1’. Daar wordt bijvoorbeeld iets nauwer sociaal contact toegestaan, mogen in auto’s alle zitplaatsen bezet zijn en gaan terrassen weer open.