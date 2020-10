Spanje telt miljoenste besmetting

In Spanje zijn meer dan een miljoen besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het is het eerste Europese land waar zoveel besmettingen zijn geteld. Het land heeft al 15,5 miljoen tests uitgevoerd. Spanje heeft 47 miljoen inwoners.

Momenteel liggen er ruim 1900 patiënten in kritieke toestand in ziekenhuizen als gevolg van het virus. Volgens de autoriteiten zijn tot dusver ruim 34.000 mensen aan de gevolgen ervan overleden.

Donderdag is er een stemming in het parlement over een motie van wantrouwen tegen de linkse regering van premier Pedro Sánchez. Die zou de pandemie verkeerd of nalatig hebben aangepakt en misbruiken om macht naar zich toe te trekken. De motie maakt weinig kans volgens Spaanse media.