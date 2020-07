Spanje staat stil bij zijn coronadoden

Het Spaanse koninklijk huis, de regering en buitenlandse prominenten hebben donderdag in Madrid officieel stil gestaan bij de ruim 28.400 mensen die in Spanje overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Koning Felipe VI leidde een rouwplechtigheid op het plein voor zijn paleis in de Spaanse hoofdstad.

„Deze bijeenkomst kan de pijn echter niet verlichten”, sprak Felipe, gadegeslagen door ongeveer 400 genodigden op het Plaza de la Armería, onder wie premier Pedro Sánchez, zijn vrouw en kinderen, chef Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Met de rouwbijeenkomst wil de Spaanse regering niet alleen de doden herdenken en het gezondheidspersoneel bedanken maar ook de Spaanse bevolking eren voor de gezamenlijke verdiensten tijdens de strenge lockdown. De ceremonie duurde ongeveer 40 minuten en werd met 2 minuten stilte afgesloten.