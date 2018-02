Spanje rolt enorme drugsbende op

De Spaanse politie heeft een grote bende drugssmokkelaars opgerold. Zeker 43 mensen zijn opgepakt en ongeveer 5000 kilo drugs zijn onderschept. Rechercheurs hebben voor 15 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Minstens 139 bankrekeningen zijn bevroren. Het wordt „een van de machtigste drugsorganisaties ter wereld” genoemd.

Vorig jaar was 616 kilo cocaïne van de bende gevonden in de buurt van Den Haag. Het is niet bekend of in Nederland ook mensen zijn opgepakt.

De organisatie gebruikte een scheepswerf in het noordwesten van Spanje als dekmantel om de drugs ongezien aan land te krijgen. De bende had ook allerlei bedrijfjes om het drugsgeld wit te wassen.

Het Spaanse onderzoek duurde twintig maanden. De bende stond onder leiding van een bekende drugsdealer, die ‘de Spaanse Pablo Escobar’ wordt genoemd.