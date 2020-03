Spanje roept inwoners op thuis te blijven, werken mag nog wel

De Spaanse regering roept alle Spanjaarden op thuis te blijven om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat meldden verschillende Spaanse media zaterdag.

Volgens de krant El Mundo adviseert de overheid in Madrid dat inwoners alleen nog voor voedsel, medicijnen, zorg, werk of ‘andere noodgevallen’ de deur uit mogen. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt als noodmaatregel de controle over alle politiekorpsen in het land.

In Spanje zijn nu meer dan 5753 mensen besmet met het coronavirus. Zaterdag werd bekend dat het aantal nieuwe gevallen explosief is gestegen met meer dan 1500. Het aantal doden als gevolg van het virus staat in Spanje nu op 136.