Spanje overweegt „wederkerige” quarantaineplicht voor Britten

Spanje overweegt een verplichte quarantaine voor Britse bezoekers in te stellen als komende week de grenzen weer opengaan. Daarmee zou de Spaanse regering precies dezelfde maatregel nemen die de Britten hebben genomen. Wie naar het Verenigd Koninkrijk afreist, moet eerst veertien dagen in isolatie om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya zei tegen de Britse publieke omroep BBC dat zij hoopt dat de Britten de quarantaineverplichting opheffen, zodat het voor Spanje niet nodig zal zijn om een verplichte quarantaine voor Britten in te stellen.

„We zullen in gesprek blijven met het Verenigd Koninkrijk om te bepalen of we wel of geen wederkerigheid in maatregelen gaan introduceren, aangezien in Groot-Brittannië andere maatregelen gelden dan in de rest van de Europese Unie”, zei Gonzalez Laya in het BBC-programma Hardtalk.

Het Verenigd Koninkrijk en Spanje behoren tot de zwaarst getroffen landen met respectievelijk ongeveer 41.000 en 27.000 corona-doden. Beide landen zijn bezig de maatregelen te versoepelen. Toen de Spaanse regering dit weekend bekendmaakte dat toeristen vanaf 21 juni welkom zijn, werd nog niets gezegd over een eventuele quarantaineplicht.

Spanje heeft al meerdere malen de data aangepast waarop de grenzen weer opengaan. Voor de Spaanse economie is het cruciaal dat het hoogseizoen niet in zijn geheel verloren gaat. Zo’n 12 procent van de economie en een achtste van de banen hangen samen met de toeristische sector.

De Britse minister van Financiën Rishi Sunak zei zondag dat de quarantaineplicht een van de maatregelen is die komende tijd tegen het licht worden gehouden.