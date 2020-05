Spanje overweegt grenzen tot juli dicht te houden

De Spaanse regering overweegt de grens tot juli dicht te houden uit vrees voor meer besmettingen en een tweede golf van het coronavirus. Half maart riep de regering de noodtoestand uit en sloot de grenzen. De economie kwam vrijwel tot stilstand en heeft de belangrijke toerismesector uitgeschakeld.

De lockdown in Spanje wordt sinds maandag in een groot deel van het land versoepeld. Madrid zou het echter nog niet aandurven de grens te openen en dat pas in juli voor mensen uit de Schengenlanden willen doen.

Momenteel moeten de schaarse buitenlandse bezoekers twee weken in quarantaine. Die verplichting vervalt net als de huidige noodtoestand op 24 mei. Maar de regering van premier Pedro Sánchez kan in het parlement nog een keer vragen die twee weken te verlengen.

In Spanje zijn 27.000 mensen overleden aan de longaandoening die het coronavirus veroorzaakt. Dat is ongeveer 10 procent van het aantal coronagevallen dat is vastgesteld. In de afgelopen 24 uur stierven 184 patiënten, iets meer dan het etmaal ervoor. Meer dan 180.000 patiënten zijn inmiddels genezen.