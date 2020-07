Spanje meldt grootste stijging coronabesmettingen in maanden

Spanje heeft donderdag melding gemaakt van de grootste stijging van het aantal coronabesmettingen sinds begin mei. Bij nog eens 580 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen.

De autoriteiten in het Zuid-Europese land zagen zich de afgelopen tijd al genoodzaakt om weer nieuwe maatregelen te nemen. Zo zitten in de stad Lleida en omliggende plaatsen in Catalonië weer zo’n 160.000 mensen in lockdown.

Ook op het bij toeristen populaire eiland Mallorca is te merken dat de pandemie nog niet achter de rug is. De autoriteiten lieten er deze week cafés sluiten die populair zijn bij buitenlandse vakantiegangers. Die zouden in veel gevallen gaan stappen zonder voldoende afstand te houden.

In Spanje, een populair vakantieland, zijn in totaal zo’n 257.000 besmettingen vastgesteld en ruim 28.000 patiënten overleden. Het ergste leek eind juni achter de rug te zijn. Toen kwam een einde aan een landelijke lockdown, die tot de strengste in Europa behoorde.