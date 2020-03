Een man in de Spaanse regio Valencia is overleden aan het coronavirus. Het is de eerste dode in het land nadat het virus er was uitgebroken, zei een lokale gezondheidsfunctionaris dinsdag.

Tests toonden aan dat de man, die al op 13 februari overleed, slachtoffer is van het virus. Het aantal besmettingsgevallen in Spanje ligt boven de honderd.