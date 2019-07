Spanje krijgt volgens Spaanse media voor het eerst een vrouw als generaal. Ze gaan ervan uit dat het slechts een formaliteit zal zijn dat de ministerraad vrijdag op voordracht van minister van Defensie Margarita Robles, instemt met de bevordering van kolonel Patricia Ortega.

De 56-jarige Ortega was eerder al de eerste kolonel in de Spaanse strijdkrachten. Ze werkt bij een technische tak van de landmacht. Vooralsnog is 12,7 procent van het personeel van de strijdkrachten vrouw.