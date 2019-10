Spanje komt met vonnis Catalaanse separatisten

De hoogste rechter in Spanje komt maandag met een vonnis over twaalf separatistische leiders van de Catalaanse regioregering. Die probeerden zich in oktober 2017 af te scheiden van Spanje door middel van een referendum.

Negen van hen worden beschuldigd van een vorm van hoogverraad. De drie anderen worden beschuldigd van onder meer misbruik van overheidsgeld. De voormalige vicepremier van de regioregering, Oriol Junqueras, riskeert bijvoorbeeld 25 jaar cel als hij schuldig wordt bevonden aan hoogverraad.

Carles Puigdemont, die toentertijd regiopremier van Catalonië was, vluchtte naar België en staat niet terecht. In Spanje worden mensen niet bij verstek berecht.

Het referendum dat in Catalonië werd gehouden zorgde voor een van de grootste Spaanse politieke crises in tijden.