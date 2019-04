Spanje kiest nieuw parlement

In Spanje zijn zondagochtend de stembureaus geopend voor de derde parlementsverkiezing in vier jaar tijd. Zo’n 37 miljoen stemgerechtigden mogen nieuwe volksvertegenwoordigers kiezen.

De verkiezingen dreigen weer te resulteren in een versplinterd politiek landschap. De sociaaldemocratische partij van premier Pedro Sánchez gaat aan kop in de peilingen, maar kan vermoedelijk niet rekenen op een parlementaire meerderheid.

Opiniepeilers concludeerden onlangs ook dat veel kiezers nog niet wisten wat ze zouden stemmen. Wel is duidelijk dat de rechtse nationalistische partij Vox waarschijnlijk voor het eerst in het parlement komt. De stembureaus op het Spaanse vasteland sluiten om 20.00 uur de deuren.

Sánchez stond voorheen ook al aan het hoofd van een minderheidsregering. Hij schreef in februari vervroegde verkiezingen uit nadat het parlement zijn begroting had weggestemd. De premier was toen minder dan een jaar aan de macht.