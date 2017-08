Spanje in rouw

De dag na de aanslagen in Spanje is er meer duidelijk geworden over de aanslagen en over de daders. Een groep van acht tot elf mensen is verantwoordelijk voor de twee aanslagen, in Barcelona en Cambrils. Vier zijn er aangehouden en de politie in Cambrils heeft er vijf doodschoten. De 14 doden en 130 gewonden komen uit 34 landen. Het land is in rouw, maar duizenden mensen gingen her en der de straat op om te laten zien dat het leven doorgaat.

In Barcelona reed een busje donderdagmiddag laat honderden meters op de drukke La Rambla en raakte tientallen mensen. De chauffeur is nog spoorloos. Uren later, in de nacht, reed in Cambrils (onder Barcelona) een auto mensen aan. Een vrouw kwam om. De vijf verdachten, die nepbomgordels omhadden, zijn doodgeschoten in een antiterreuractie die vermoedelijk erger heeft voorkomen.

De politie houdt een groep van acht tot elf mensen verantwoordelijk voor beide aanslagen. De al opgepakte mannen zijn tussen de 21 en 34 jaar oud; drie komen uit Marokko en één uit Spanje. De bende zou vanuit de plaats Alcanar, ten zuiden van Barcelona de aanslagen hebben voorbereid. Dat is ook de plaats waar eerder deze week een explosie in een huis werd gehoord. De politie weet nog steeds niet zeker wie de bestuurder is van de bestelbus die op de Ramblas in Barcelona op mensen inreed.

Op veel plaatsen in Spanje is vrijdag om 12.00 uur een minuut stilte gehouden. In Barcelona waren duizenden mensen, onder wie leden van de Spaanse regering, koning Felipe en andere hoogwaardigheidsbekleders, bijeengekomen op de Plaza de Cataluña voor een plechtigheid. Er zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Donderdag werd al bekend dat bij de aanslag in Barcelona drie Nederlanders gewond zijn geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar.