Spanje in coronacrisis op weg naar ‘nieuw normaal’

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft dinsdag zijn kabinet een plan voor een geleidelijke terugkeer naar een „nieuw normaal” voorgelegd.

Ruim zes weken na het begin van een strikte lockdown vanwege de coronapandemie, zullen de versoepelingen in verschillende fasen en „asymmetrisch” plaatsvinden.

Volgens berichten in de media zullen de regels in het hele land waarschijnlijk dezelfde zijn. Ze kunnen echter in verschillende regio’s worden vertraagd, afhankelijk van hoe ernstig een regio is getroffen.

Het hoofd van de socialistische regering zal waarschijnlijk later op de middag meer details verstrekken. Het is al bekend dat de bijna 47 miljoen Spanjaarden vanaf 2 mei waarschijnlijk met huisgenoten weer buiten mogen wandelen. Buiten sporten zou ook weer mogen.

Spanjaarden mogen sinds half maart alleen in uitzonderlijke gevallen het huis uit, bijvoorbeeld om naar het werk te rijden, de hond uit te laten of boodschappen te doen.

De eerste versoepeling vond al op zondag plaats: sinds die dag mogen kinderen tot 14 jaar - zij het met beperkingen en slechts één uur per dag - weer de straat op.

De cijfers geven hoop: voor de vijfde dag op rij werden meer genezen mensen geregistreerd dan nieuwe besmettingen.