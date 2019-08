Spanje haalt migranten met marineschip

De Spaanse regering stuurt een marineschip naar het Italiaanse eiland Lampedusa om het schip Open Arms met honderd migranten naar Spanje te begeleiden. Dat moet een einde maken aan de impasse rond het schip dat na negentien dagen op zee bij het Italiaanse eiland Lampedusa is gestrand.

„De Audaz zal vanmiddag om 17.00 uur vertrekken en in drie dagen naar Lampedusa varen, waar het zich zal ontfermen over de mensen op de Open Arms en de boot zal escorteren naar de haven van Palma de Mallorca”, zei de regering in een verklaring.

Het Open Arms-schip, gerund door een Spaanse liefdadigheidsorganisatie met dezelfde naam, was zich nog niet bewust van het plan. Eerder op dinsdag beschreef de organisatie de situatie aan boord als „uit de hand gelopen” en zei dat minstens tien mensen overboord waren gesprongen in een „wanhopige” poging naar Lampedusa te zwemmen.

Italië weigert de migranten toe te laten.