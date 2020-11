Spanje eist negatieve coronatest voor mensen uit risicogebieden

Reizigers uit risicogebieden die Spanje in willen, moeten binnenkort een negatieve coronatest laten zien die niet ouder is dan drie dagen. Madrid voert die voorwaarde vanaf 23 november in, liet het ministerie van Volksgezondheid woensdag weten.

Als een van de zwaarst door het coronavirus getroffen gebieden werd Spanje in de regio een steeds grotere uitzondering door geen negatieve coronatest te eisen voor mensen uit gebieden met hoge coronacijfers. Veel andere landen hebben die regel wel ingevoerd om te voorkomen dat mensen met corona het land binnenkomen en meer mensen aansteken.

Madrid zal de criteria van de EU hanteren om te bepalen wat risicogebieden zijn. Dat zijn onder andere regio’s met meer dan 150 nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners over de laatste 14 dagen.

Spanje is met bijna 1,4 miljoen vastgestelde besmettingen na Frankrijk het tweede land in West-Europa wat betreft aantal gevallen.