Spanje dreigt Puigdemont voor Deense reis

Spanje dreigt met het uitvaardigen van een nieuw Europees arrestatiebevel als de gevluchte ex-leider van Catalonië Carles Puigdemont maandag naar Denemarken reist. Puigdemont, die in België verblijft, heeft aangekondigd dat hij maandag naar de universiteit van Kopenhagen gaat om daar aan een discussie over Catalonië en Europa mee te doen.

De ex-premier sloeg vorig jaar op de vlucht nadat de centrale regering in Madrid het gezag over de regio Catalonië over had genomen en de regioregering buitenspel had gezet. Dat gebeurde omdat de regio zich onafhankelijk van Spanje had verklaard.

Ook toen vaardigde Madrid een arrestatiebevel uit voor Puigdemont, maar dat werd in december weer ingetrokken.