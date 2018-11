Spanje dreigt brexitdeal te blokkeren

Spanje dreigt de brexitdeal te blokkeren als de EU zich in de kwestie Gibraltar niet duidelijk achter Madrid schaart. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft dit telefonisch tegen Europees Commissievoorzitter Juncker gezegd. Spanje wil niet dat Gibraltar in onderhandelingen tussen Londen en Brussel als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk wordt beschouwd. Het land staat erop dat het zelf met Gibraltar of Londen tot een oplossing moet komen en daar is al met de Britten over onderhandeld.

De EU heeft Spanje in april vorig toegezegd dat het een veto kan uitspreken over een regeling waarmee zou worden vastgesteld wat de positie van de Britse kroonkolonie Gibraltar wordt, zodra de Britten de EU verlaten.

In de uiteindelijke brexitdeal staat dat „de EU en het Verenigd Koninkrijk snel willen komen tot overeenkomsten die hun toekomstige relatie regelen tussen de officiële start van de brexit, 29 maart 2019, en het einde van de overgangsperiode in december 2020”. Maar Madrid vindt dit te vaag. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, zei dat het niet duidelijk aangeeft dat de aparte onderhandelingen over Gibraltar helemaal los staan van die tussen Brussel en Londen.

Volgens een EU-woordvoerder maakt Spanje zich mogelijk veel te veel zorgen. In april 2017 is namelijk al afgesproken dat er na de brexit geen enkele overeenkomst tussen de EU en Londen van toepassing zal zijn op Gibraltar, als Madrid en Londen daar niet mee instemmen.

Spanje verloor het schiereiland in 1704 door een aanval van een Nederlands-Britse vloot en stond het negen jaar later tandenknarsend bij verdrag aan Engeland af. Dat probeert Madrid al meer dan driehonderd jaar met diplomatie en pesterijen ongedaan te maken. Gibraltar stemde in 2016 massaal tegen de brexit.