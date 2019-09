Spanje dicht bij nieuwe verkiezingen

De kans is groot dat Spanje opnieuw naar de stembus moet. Onderhandelingen over een regering van de sociaaldemocraten (PSOE) met steun van het links-populistische Unidos Podemos zijn op niets uitgelopen, meldden beide partijen dinsdag.

In april waren in Spanje al verkiezingen. Toen werd de PSOE de grootste, maar kreeg onvoldoende stemmen om alleen te kunnen regeren. De sociaaldemocraten zoeken daarom gedoogsteun bij Podemos, zonder dat die partij ministerposten in het kabinet krijgt.

„We zien geen weg om een akkoord te bereiken”, concludeerde Adriana Lastra van de sociaaldemocraten na de laatste onderhandelingsronde. Onderhandelaar Pablo Echenique van Podemos zei dat de PSOE per se als enige in het kabinet wil zitten. „Dit betekent voor ons verkiezingen.”

Als de socialistische leider Pedro Sánchez niet voor 23 september een regering heeft gevormd, worden op 10 november nieuwe verkiezingen gehouden.