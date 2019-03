Spanje: Britten mogen blijven na brexit

Britse burgers die in Spanje wonen mogen daar ook blijven als hun land zonder deal vertrekt uit de Europese Unie. Ze krijgen tot eind 2020 de tijd om de benodigde identiteitspapieren te regelen, staat in een voorstel van de Spaanse regering. Dat moet nog wel worden goedgekeurd door het parlement.

Spanje heeft een grote Britse expatgemeenschap. Zo genieten veel Britse gepensioneerden er van hun oude dag. Bij de Spaanse autoriteiten staan ruim 300.000 Britten geregistreerd, maar in de praktijk verblijven er vermoedelijk veel meer Britse burgers in het het Zuid-Europese land.

De Spaanse regering schat dat zo’n 400.000 Britten straks gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling. Het proces moet „vrijwel automatisch” verlopen voor degenen die al een permanente verblijfsstatus hebben.

De Spaanse regering verwacht wel iets terug te zien voor dat gebaar. Van Londen worden vergelijkbare maatregelen verwacht met betrekking tot Spanjaarden die wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk. Dat moet over 28 dagen de Europese Unie verlaten. Het is onduidelijk of premier Theresa May voor die tijd nog een brexitdeal door het parlement krijgt.