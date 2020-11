Spanje bouwt opvangcentra voor migranten op Canarische Eilanden

Spanje is van plan om op de Canarische Eilanden tijdelijke opvangcentra voor migranten op te zetten voor 7000 mensen. Het aantal migranten dat per boot van Noord- en West-Afrika naar de archipel in de Atlantische Oceaan reist, is dit jaar sterk toegenomen.

De centra zullen in een paar weken worden gebouwd, beloofde de minister van Migratie Jose Luis Escriva vrijdag tijdens een bezoek aan Las Palmas op Gran Canaria. Ze zullen worden gebouwd op grond of in gebouwen van het ministerie van Defensie op Gran Canaria, Tenerife en Fuerteventura.

De minister van Transport Jose Luis Abalos die ook Gran Canaria bezocht, beloofde meer geld voor de maritieme reddingsdiensten.

Meer dan 18.000 mensen zijn dit jaar al vanuit Afrika op de Canarische Eilanden aangekomen. Ruwweg 5500 van hen verblijven momenteel in hotels, die als gevolg van de pandemie meer kamers dan normaal beschikbaar hebben.

Regionale politici beschuldigen de centrale regering ervan de Canarische Eilanden in de steek te laten. Zo weigert Madrid de migranten naar het vasteland te brengen. Het land zegt dat het de boodschap niet wil overbrengen dat de Canarische Eilanden als springplank naar Europa kunnen dienen.

Op enkele uitzonderingen na is Spanje van plan de meeste mensen die op de Canarische Eilanden aankomen te repatriëren, aldus de krant El Mundo.