Spanje begint grootschalig vaccinatieprogramma in januari

Spanje begint in januari met een grootschalig programma om de bevolking in te enten met een vaccin tegen het coronavirus. Premier Pedro Sanchez kondigde dat zondag aan.

Een „zeer substantieel deel” van de 47 miljoen Spanjaarden kan volgens de premier in de eerste drie tot zes maanden van 2021 worden ingeënt, schrijft de krant El País.

Volgens Sanchez zijn Spanje en Duitsland de eerste EU-landen die een compleet vaccinatieplan hebben klaarliggen.

„De campagne zal in januari beginnen en 13.000 vaccinatiepunten tellen”, zei de premier op een persconferentie na de G20-top.

Spanje gaat meer medisch personeel aannemen om zijn zorgsysteem te versterken, beloofde Sanchez. „We hebben een aantal moeilijke maanden voor de boeg, maar de routekaart is getekend”, besloot hij.

In Spanje zijn meer dan 46.000 mensen overleden aan het virus, waarmee het land wereldwijd een negende plek inneemt.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt mogelijk in de tweede helft van december de coronavaccins van BioNTech-Pfizer en Moderna goed, waarna de twee veelbelovende middelen in Europa voorwaardelijk worden toegelaten. Maar aanvankelijk zullen er wel hele kleine hoeveelheden vaccin beschikbaar zijn, waarschuwde de Europese Commissie donderdag.

België verwacht vanaf eind december te kunnen beschikken over de eerste coronavaccins. Maar het leeuwendeel komt pas in het tweede en derde kwartaal van 2021, zei premier Alexander De Croo zondag. De Verenigde Staten verwachten ook in de loop van december de eerste Amerikanen in te kunnen enten, aldus het hoofd van de grootscheepse vaccinatieoperatie in de VS, Moncef Slaoui.