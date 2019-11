Spanjaarden voor tweede keer naar stembus

Spanjaarden gaan zondag voor de tweede keer dit jaar en voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus. Interim-premier Pedro Sánchez zag zich in september genoodzaakt nieuwe verkiezingen uit te schrijven, omdat hij na de stembusgang in april onvoldoende steun kon vinden om een regering te vormen.

Sánchez won met zijn Socialistische Partij (PSOE) de vorige verkiezingen met 123 van de 350 zetels. PSOE lijkt weer de favoriet om de verkiezingen te winnen. Ook het extreemrechtse Vox lijkt een van de grote winnaars te worden. In april kreeg de partij nog 24 zetels en in de peilingen staat die partij op het dubbele.

Mogelijk blijft het electoraat weer net zo verdeeld is als in april, wat het vormen van een regering opnieuw lastig maakt.