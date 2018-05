SpaceX lanceert nieuw type raket na uitstel

Na een mislukte eerste lanceerpoging is het alsnog gelukt om een nieuw type van de Falcon 9-raket de ruimte in te krijgen. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceerde de raket met aan boord een satelliet voor de regering van Bangladesh vrijdag vanaf Kennedy Space Center in Cape Canaveral. Een deel ervan landde volgens planning vervolgens veilig op een platform in de Stille Oceaan.

De lancering stond eigenlijk gepland op donderdag, maar die werd minder dan een minuut voor vertrek stopgezet. De reden van het afbreken van de lancering was een „technisch mankement”. Het type raket dat het ruimtevaartbedrijf gebruikt is een verbeterde versie van het type Falcon 9. Het grootste gedeelte van de raket is bedoeld om tot tien keer opnieuw te gebruiken.