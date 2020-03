Spaanse zorgverleners eisen meer hulp van de staat

Spaanse verpleegkundigen en artsen eisen meer steun in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Een vakbond voor medisch personeel zegt dat ziekenhuizen in de hoofdstad „op het punt staan te bezwijken”. Een artsenorganisatie stapte naar de rechter om binnen 24 uur beschermende uitrusting te eisen.

In Spanje zijn bijna 40.000 mensen besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Zo’n 14 procent van de patiënten zou werkzaam zijn in de zorg. Het forse aantal besmettingen onder zorgverleners zou te maken hebben met een gebrek aan medisch beschermingsmateriaal.

Artsenbond AMYTS in Madrid zegt dat een rechtszaak is aangespannen om de regionale gezondheidsdienst te dwingen mondmaskers, veiligheidsbrillen en andere hulpmiddelen naar ziekenhuizen te sturen. De hoofdstad is bijzonder zwaar getroffen door de uitbraak. Er is zelfs een ijsbaan in gebruik genomen als tijdelijk mortuarium.

Ook op andere plaatsen in het land wordt de noodklok geluid over de uitbraak. In Andalusië deed de burgemeester van een kleine plaats een noodkreet via sociale media. In een lokaal verpleeghuis bleken 38 van de 42 bewoners het coronavirus te hebben en ook 60 procent van het personeel is besmet.

„We hebben zuurstof, ambulances en ziekenhuizen nodig”, zei burgemeester Rafael Aguilera van Alcalá del Valle. „Er stierf iemand in onze armen omdat we geen zuurstof konden krijgen.”