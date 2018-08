Spaanse vorst bij herdenking aanslag Barcelona

De Spaanse koning Felipe VI en koningin Letizia zijn in Barcelona aangekomen voor de herdenkingen van de terroristische aanslagen van een jaar geleden. Het paar werd op het centrale Plaza Cataluña begroet door onder anderen de separatistische regionale premier Quim Torra en de burgemeester van de Spaanse havenstad, Ada Colau. Torra herinnerde er in zijn toespraak aan dat separatistische ex-bewindslieden „onterecht gevangenzitten”.

De nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen hebben verzocht van deze herdenking geen politieke happening te maken, maar separatisten hebben op het plein toch een spandoek opgehangen. Daarop staat in het Engels dat de koning niet welkom is. Iets verderop, op de Ramblas, betoogde een groep separatisten tegen de koning. Voorstanders van de monarchie en de band met Spanje juichten hem toe.

Op de Ramblas reed een 22-jarige in Catalonië woonachtige Marokkaan, Younes Abouyaaqoub, een jaar geleden in op voetgangers. Bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils werden zestien mensen gedood en raakten er circa 140 gewond. De zes daders werden door de politie doodgeschoten.