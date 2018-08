Spaanse straaljager vuurt per ongeluk raket af

Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft dinsdag tijdens een oefenmissie boven Estland per ongeluk een luchtdoelraket afgevuurd. Volgens de krant El Pais richtte het projectiel geen schade aan. Er is een onderzoek ingesteld naar de oorzaak.

Het Estse ministerie van Defensie zegt dat het om een type gaat, dat zich normaal gesproken in dit soort situaties automatisch vernietigd. Niettemin zijn helikopters erop uitgestuurd om de raket op te sporen voor het geval die niet is geëxplodeerd. De bevolking rond een afgesloten gebied ten noorden van Tartu is aangeraden uit buurt te blijven en de vondst van mogelijke brokstukken onmiddellijk te melden.

De Eurofighter van de Spaanse luchtmacht is gestationeerd op een basis in Siauliai in Litouwen. Aan de Baltische oefening deden nog een andere Spaanse straaljager en twee Franse Mirages mee.