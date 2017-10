Spaanse Senaat stemt vrijdag over ontslag Catalaanse ministers

De Spaanse Senaat beslist komende vrijdag of de regering mag ingrijpen in Catalonië. Premier Mariano Rajoy wil onder meer de Catalaanse bestuurders ontslaan en nieuwe verkiezingen uitschrijven. Het debat in de Senaat begint vrijdag om 10.00 uur, melden Spaanse media.

Rajoy beroept zich op artikel 155 van de Spaanse grondwet. Daarin staat dat Madrid het bestuur in een regio mag overnemen als de leiders daar ingaan tegen het algemeen belang. Rajoy moet wel uitleggen wat hij precies wil doen en de Senaat moet ermee instemmen. Dat is een formaliteit, omdat de Partido Popular van Rajoy en de sociaaldemocratische oppositiepartij PSOE achter hem staan.

Als voorbereiding zal een commissie van de Senaat dinsdag om 13.00 uur over de plannen vergaderen. De Catalaanse leider Carles Puigdemont krijgt van dinsdag tot en met donderdag de kans om te reageren op de regeringsplannen.