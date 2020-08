Spaanse regio’s nemen nieuwe coronamaatregelen

Verschillende Spaanse regio’s hebben nieuwe maatregelen getroffen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen in het Zuid-Europese land snel toegenomen.

In Catalonië zijn nu privébijeenkomsten van meer dan tien personen verboden in de toeristische metropool Barcelona. „De situatie is niet langer stabiel, de aantallen nemen voortdurend toe”, verklaarde regiopresident Quim Torra maandag.

In de regio Murcia in het zuidoosten van het land zijn alle bijeenkomsten van meer dan zes personen die niet in hetzelfde huishouden wonen, verboden. In de hoofdstad Madrid dringt de overheid erop aan om alle onnodige sociale contacten te vermijden. Op de Balearen, met onder meer het toeristische eiland Mallorca, spreekt de lokale overheid van een tweede golf van het coronavirus. Het virus verspreidde zich weer zo snel dat het moeilijk was om contactonderzoek te doen.

De grootste zorg is dat de situatie nog verder kan verslechteren als het schooljaar begin september begint en veel werknemers terugkeren van hun zomervakantie. Veel ouders vrezen dat er infecties kunnen ontstaan in de scholen met de daaropvolgende verplichte quarantaine van kinderen en familieleden. Torra kondigde aan dat het aantal leerlingen per klas in Catalonië moet worden verminderd. Er zouden ook 500.000 coronatests voor de onderwijssector zijn. Er is echter een gebrek aan leerkrachten en klaslokalen.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt snel toe in Spanje. In de afgelopen dagen zijn er dagelijks meer dan 3000 nieuwe gevallen geregistreerd. Nog in juni, kort voor het einde van de coronanoodtoestand met een strikte lockdown, lag dit aantal onder de honderd. Sinds begin juli is het aantal weer bijna constant gestegen.

Nederland heeft maandagmiddag het reisadvies voor heel Spanje aangescherpt, van geel naar oranje. Het nieuwe advies geldt ook voor de Canarische Eilanden.