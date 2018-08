Spaanse regering wil Franco opgraven

De Spaanse regering van de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez gaat de stoffelijke resten van dictator en generaal Francisco Franco (1892-1975) verplaatsen. Vicepremier Carmen Calvo heeft vrijdag bekendgemaakt dat daarvoor een decreet is uitgevaardigd en dat de procedure in gang is gezet.

De stoffelijke resten liggen in een monumentale in de rotsen uitgehouwen kerk, 43 kilometer ten noordwesten van Madrid, in een complex dat bekend is de Valle de los Caídos (Vallei der Gevallen). Eerdere pogingen Franco’s beenderen weg te halen liepen vast op juridische procedures en verzet van de familie van Franco en van de centrumrechtse Volkspartij (PP). De burgemeester van de geboorteplaats van Franco, het Galicische El Ferrol, Jorge Suárez, heeft al laten wet dat zijn gemeente ze niet wil.

De huidige regering hoopt met het decreet de tegenwerking te kunnen omzeilen. Het parlement moet wel instemmen. De PP en de liberale Ciudadanos doen dat in ieder geval niet, maar de regering kan met kleinere regionale partijen meerderheid regelen. Calvo denkt dat het nu mogelijk moet zijn voor het einde van het jaar de resten van Franco te verplaatsten. Waar die heen moeten is nog niet duidelijk. Calvo zei dat de familie zich hier uiterlijk halverwege komende maand over kan uitspreken.

Franco liet de kerk bouwen als monument voor alle gevallenen uit de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Er liggen circa 34.000 omgekomen strijders uit de burgeroorlog begraven onder wie ook republikeinse tegenstanders van Franco. Het monument is echter omstreden omdat Franco er zelf begraven ligt. Bovendien was een deel van de werkkrachten die het in de jaren 1941-1959 bouwden, politiek gevangene.