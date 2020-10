Spaanse regering wil bedrijven en rijken hoger belasten

De linkse Spaanse minderheidsregering van premier Pedro Sánchez wil komend jaar de belastingen verhogen voor grote ondernemingen en voor rijken die meer dan 200.000 euro per jaar verdienen of die over een vermogen beschikken waarvan de waarde groter is dan 10 miljoen euro. De sociaaldemocraat Sánchez is het over dit plan eens geworden met zijn links-radicale coalitiepartner Pablo Iglesias. Ze menen dat dit nodig is om meer geld te kunnen stoppen in sociale voorzieningen en komen met een begroting die ondanks de crisis meer overheidsuitgaven bevat.

Het land van 47 miljoen inwoners is economisch door de coronamaatregelen zwaar getroffen en kampt met hoge schulden en werkloosheid. De economie krimpt dit jaar naar verwachting meer dan 11 procent, maar de regering wil de uitgaven met 6,8 miljard euro gaan verhogen om de schade van de coronamaatregelen te helpen herstellen. In totaal zou de regering volgens de plannen ruim 196 miljard gaan uitgeven in het komende begrotingsjaar. Dat is inclusief 27 miljard hulpgeld van de EU. En het begrotingstekort staat al op een recordhoogte met een omvang van 14,1 procent van het bruto nationaal product.

De werkloosheid in Spanje treft meer dan 16 procent van de beroepsbevolking of circa 3,7 miljoen Spanjaarden. Daarbij worden niet de ongeveer een half miljoen Spanjaarden gerekend die met een speciale uitkering op basis van coronasteunmaatregelen zonder werk zitten. De regering wil die groep ‘coronawerklozen’ nog tot zeker eind januari met de regeling blijven steunen.

Het land telt momenteel ruim 2160 coronapatiënten die er ernstig aan toe zijn. Spanje heeft relatief veel gevallen vastgesteld, ruim 1,1 miljoen, en veel sterfgevallen die aan het virus worden toegeschreven. Ruim 35.000 coronapatiënten zijn overleden.

Volgens het bureau voor de statistiek sterven er dit jaar meer mensen dan in 2019. Het verwacht een toename van 12,4 procent. De levensverwachting loopt door de pandemie terug aldus de statistici. Ze stellen dat door het coronavirus mannen gemiddeld 0,9 jaar korter leven en vrouwen 0,8 jaar korter. Mannen worden dan gemiddeld 80 jaar en vrouwen 85,4 jaar in Spanje.