Spaanse regering maakt miljarden vrij voor coronacrisis

De Spaanse regering maakt miljarden vrij voor de strijd tegen de coronabesmetting en ter compensatie van de economische gevolgen van de crisis. Premier Pedro Sánchez maakte donderdag in de media bekend dat er 14 miljard euro beschikbaar is gesteld voor steun aan kleine en middelgrote bedrijven.

Het budget van het ministerie van Volksgezondheid is verhoogd met een miljard en regionale autoriteiten kunnen een hulppakket van 2,8 miljard tegemoetzien om gezondheidszorg te verbeteren. Sánchez zei ook dat belastingverplichtingen van zelfstandigen zo nodig worden uitgesteld of in termijnen gesplitst.

In Spanje zijn tot dusver bijna 3000 mensen besmet geraakt met het nieuwe longvirus, 84 patiënten zijn overleden.