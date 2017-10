Spaanse regering bijeen om Catalaanse crisis

De Spaanse ministerraad komt zaterdag in een speciale zitting bijeen vanwege de situatie in Catalonië. Premier Mariano Rajoy doet dan naar verwachting een beroep op artikel 155 van de Spaanse grondwet om de regio weer onder directe controle van Madrid brengen.

Het zou de eerste keer zijn dat een beroep wordt gedaan op artikel 155. Dat onderdeel van de grondwet stelt de regering in staat het Catalaanse zelfbestuur op te schorten. De premier en de leider van de socialistische oppositiepartij PSOE zouden vrijdag ook hebben afgesproken dat in januari nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden in de regio.

De regering in Madrid en het Catalaanse regiobestuur liggen al geruime tijd op ramkoers. De Catalanen organiseerden tegen de zin van Madrid een referendum over onafhankelijkheid. De landelijke autoriteiten grepen daarop hard in om de illegale stembusgang te verstoren. Toch brachten meer dan 2 miljoen mensen een stem uit, waarvan ruim 90 procent stemde voor de onafhankelijkheid.

De Catalaanse leider Carles Puigdemont liet donderdag weten dat het regioparlement de onafhankelijkheid kan uitroepen als Madrid een dialoog uit de weg blijft gaan. Daarop kondigde de regering aan zaterdag bijeen te komen om „in het belang van de Spanjaarden, onder wie de burgers van Catalonië, de grondwettelijke orde te herstellen” in de autonome regio.