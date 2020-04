Spaanse premier ziet lichtpuntjes in coronacrisis

De Spaanse premier Pedro Sánchez ziet bemoedigende ontwikkelingen in de cijfers over de coronacrisis in zijn land. „Het vuur begint onder controle te komen”, verklaarde hij voorafgaand aan een stemming in het parlement over de verlenging van de noodtoestand in het land tot 26 april.

Volgens Sánchez is Spanje dichtbij het begin van de afname van de epidemie. Woensdag was er nog een verdere stijging van het aantal doden maar de dagelijkse toename vertraagt wel enigszins.

Spanje heeft met ongeveer 148.000 gevallen het hoogste aantal besmettingen van de Europese landen.