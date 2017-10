Spaanse premier wil leiders Catalonië ontslaan

De Spaanse premier Mariano Rajoy wil de Catalaanse leider Carles Puigdemont en de andere bestuurders in Catalonië ontslaan. Vervolgens zou de Catalaanse bevolking binnen zes maanden een nieuw regionaal parlement moeten kiezen. Rajoy vraagt de Spaanse Senaat om toestemming voor de maatregelen. Hij benadrukt dat hij niets verandert aan de autonomie van Catalonië.

Volgens de premier gaan de separatistische leiders in Catalonië in tegen de grondwet en de andere wetten. Hij wil daarom het bestuur in Catalonië tijdelijk overnemen. „Dit was niet onze wens en dit was niet onze ambitie”, aldus Rajoy. Hij noemde geen datum voor de verkiezingen, maar zei dat de stembusgang kan worden gehouden zodra de situatie weer normaliseert.

Het besluit is nog niet bindend. Niet alleen moet de Senaat uiteindelijk beslissen, Puigdemont heeft ook het recht om te reageren op de plannen. Rajoy baseert zich op artikel 155 van de Spaanse grondwet. Dat is nooit eerder gebruikt. In het artikel staat dat Madrid het bestuur in een regio mag overnemen als de leiders daar ingaan tegen het algemeen belang.

Volgens Rajoy was het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober illegaal. Bovendien zou Catalonië bij afscheiding automatisch de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en de Wereldhandelsorganisatie verlaten, met grote economische schade als gevolg.

De partij van Rajoy, de conservatieve Partido Popular, en de sociaaldemocratische oppositiepartij PSOE hebben al laten weten dat ze de plannen steunen. Protestpartij Podemos is kritischer en spreekt van een verschrikkelijke dag voor de democratie. „Iedere democraat moet de rillingen krijgen van wat we hebben gehoord”, zei partijkopstuk Pablo Echenique.

De Catalaanse leider Puigdemont heeft nog niet gereageerd. Hij had vooraf gezegd dat Catalonië de onafhankelijkheid zou uitroepen als Madrid zou ingrijpen.