Spaanse premier weet niet waar oud-koning Juan Carlos nu is

De Spaanse premier Sanchez staat achter het besluit van de voormalige koning Juan Carlos het land te verlaten na beschuldigingen van corruptie. De regeringsleider zegt niet te weten waar de oud-vorst, die de koningstitel na zijn aftreden in 2014 behield, zich nu bevindt.

Het besluit van Juan Carlos om te vertrekken is gepast, zei Sanchez in een persconferentie op televisie. Het stelt zijn zoon, koning Felipe, en het Koninklijk Huis in staat afstand te nemen van de beschuldigingen van wangedrag tegen de voormalige vorst.

Juan Carlos informeerde Felipe over zijn voornemen het land te verlaten in een brief die maandag op de website van het Koninklijk Huis is gepubliceerd. Tegen hem loopt een onderzoek door het Hooggerechtshof, maar ook de Zwitserse justitie wil meer weten over allerlei duistere geldstromen. Hij zou Spanje meteen hebben verlaten.

„Instellingen worden niet beoordeeld, mensen worden beoordeeld”, betoogde de premier. „In een tijd als nu, met een pandemie waarmee de mensheid de afgelopen honderd jaar niet is geconfronteerd, heeft Spanje behoefte aan stabiliteit en robuuste instellingen.”

Sanchez leidt een coalitieregering met de uiterst linkse Podemos-partij, waarvan de leiders hebben gezegd dat het vertrek van Juan Carlos neerkomt op een poging gerechtigheid in Spanje te ontvluchten. Het zou daarom de monarchie ondermijnen. Juan Carlos was bijna veertig jaar staatshoofd.