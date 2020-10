Spaanse premier Sánchez kondigt noodtoestand om corona af tot mei

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zondag een nieuwe noodtoestand afgekondigd in een poging de stijgende coronavirusinfecties te beteugelen.

Sánchez zei het parlement te vragen in te stemmen met verlenging van de op zondag ingevoerde noodtoestand gedurende zes maanden. Hij zei dat reizen tussen de regio’s zal worden verboden onder de nieuwe noodtoestandregels.

De noodtoestand geeft regio’s, die over hun eigen gezondheidsaangelegenheden beslissen, de bevoegdheid om strengere bewegingsbeperkingen op te leggen, waaronder een avondklok.

Ze kunnen ook bedrijven aan banden leggen en andere activiteiten beperken, zoals het samenkomen in groepen binnen en buiten het huis. Een groeiend aantal regio’s deed een beroep op de regering om de maatregel uit te voeren om hen in staat te stellen uitgaansverboden op te leggen.

Spanje legde in het begin van de pandemie een van de zwaarste lockdowns op en versoepelde vervolgens de maatregelen tijdens de zomer. Maar net als veel andere Europese landen is het de afgelopen weken in een tweede golf geraakt en heeft het nu een van de hoogste aantallen besmettingen in West-Europa. Het totale aantal gevallen is vrijdag gestegen tot 1.046.132, terwijl het dodental de 35.000 nadert.