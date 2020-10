Spaanse premier Sánchez houdt vertrouwen parlement

De linkse minderheidsregering van de Spaanse premier Pedro Sánchez houdt ruimschoots het vertrouwen van het parlement. Een motie van wantrouwen van de rechts-populistische partij Vox werd verworpen met 298 tegen 52 stemmen.

De vooraf al kansloos geachte motie leek vooral een poging van Vox-partijleider Santiago Abascal om aandacht te krijgen. De rechtse oppositiepartij Partido Popular noemde de motie een „circusshow”.

Alleen de Vox-parlementariërs stemden voor. Zij hebben geen vertrouwen in de volgens hen criminele regeringsaanpak van de corona-epidemie. Het land van 47 miljoen inwoners stelde woensdag de miljoenste besmetting vast. Meer dan 34.000 mensen zijn aan Covid-19 overleden.

Minister van Volksgezondheid Salvador Illa zei eerder op de dag dat drastische maatregelen nodig zijn om verdere verspreiding tegen te gaan. De regering is in gesprek met regionale autoriteiten over nieuwe restricties.

Het was de vijfde keer in de geschiedenis dat in Spanje een motie van wantrouwen werd ingediend sinds het land in de jaren ’70 afscheid nam van de dictatuur.