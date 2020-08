Spaanse premier rust in pand dat koning van Jordaanse vorst kreeg

De Spaanse premier Pedro Sánchez gaat voor een korte vakantie weg van het gekrakeel over het plotselinge vertrek van koning Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos, die Spanje van 1975 tot 2014 regeerde, kwam onder vuur over mogelijke steekpenningen die hij uit het Midden-Oosten zou hebben aangenomen. Hij is zondag of maandag met onbekende bestemming vertrokken. Sánchez weet naar eigen zeggen ook niet waar die is gebleven. Hij gaat in ieder geval nu tot 11 augustus uitrusten in een enorme villa op Lanzarote die La Mareta heet.

La Mareta werd in de jaren zeventig gebouwd in opdracht van de Jordaanse koning Hussein (1935-1999). Hussein nam daarvoor een bekende architect, César Manrique (1919-1992) uit Lanzarote in dienst. Hussein kwam er zelf echter nooit en hij schonk het pand in 1989 aan zijn goede vriend koning Juan Carlos. Die droeg het vervolgens over aan de staat. Zowel de koninklijke familie als premiers hebben er gebruik van gemaakt.