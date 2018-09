Spaanse premier onder vuur door proefschrift

De sociaaldemocratische Spaanse premier Pedro Sánchez laat zijn proefschrift via internet openbaar toegankelijk maken, nadat hij door Spaanse media van plagiaat is beschuldigd. Volgens de krant ABC heeft Sánchez jarenlang geprobeerd dit wetenschappelijke werk te verhullen. Maar medewerkers van het dagblad hebben een exemplaar opgediept. Dat zou vol staan met van anderen overgenomen stukken tekst, aldus academici die de krant raadpleegde.

Doctor in de Economische Wetenschappen Sánchez zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘academische oneerlijkheid’. Zijn proefschrift werd in november 2012 gepresenteerd. Volgens Spaanse media werd hij op zijn minst geholpen door de rechterhand van de toenmalige minister van Industrie, topambtenaar Carlos Ocaña die overigens nu bij Real Madrid werkt.

Ocaña zou stukken van het proefschrift voor Sánchez hebben geschreven. En sommige teksten uit stukken van het ministerie waar Ocaña werkte, zouden letterlijk zijn overgenomen zonder bronvermelding. Ook vreemd is volgens sommige Spaanse media dat Ocaña samen met Sánchez in 2013 een boek over hetzelfde onderwerp publiceerde, ‘De nieuwe Spaanse economische diplomatie’. Het is voor een groot deel de tekst van Sánchez’ proefschrift, alleen nu wordt die niet meer als enige schrijver opgevoerd.

De 46-jarige Sánchez promoveerde aan de Universiteit Camilo José Cela in Madrid met een werk over economisch beleid. Dat heet ‘Vernieuwing in de Spaanse Economische Diplomatie, analyse van de publiek sector’. Sánchez heeft gezegd dat het hem enorm veel werk heeft gekost de scriptie af te krijgen en beschuldigt de krant van leugens. Hij heeft juridische stappen aangekondigd wegens smaad of laster.