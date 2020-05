‘Spaanse premier krijgt noodtoestand voor 5e keer verlengd’

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft net voldoende steun in het parlement om de 14 maart uitgeroepen noodtoestand woensdagavond voor de vijfde keer te verlengen. Dat zal voor een periode van 15 dagen tot 7 juni zijn, meldden Spaanse media. Hij wil de noodtoestand eigenlijk met een maand verlengen, maar daar is onvoldoende steun voor. De twee linkse partijen die het land onder de sociaaldemocraat Sánchez regeren hebben geen meerderheid in de Spaanse Tweede Kamer van 350 zetels. De verlenging zal volgens de media te danken zijn aan een centrumrechtse oppositiepartij en twee regionale partijen.

De centrale regering heeft in maart vanwege het coronavirus de noodtoestand uitgeroepen. Het was de tweede keer dat dit gebeurde. De eerste keer was in 2010 tijdens stakingen. De centrale regering heeft er buitengewoon veel macht mee, veel meer dan in andere Europese landen met de huidige coronamaatregelen mogelijk is. Officieel heet het in de Spaanse wet ‘alarmtoestand’ die twee weken duurt en dan alleen met instemming van het parlement verlengd kan worden. In 2010 gebeurde dat één keer. Premier Sánchez is woensdag bezig met de vijfde keer. Er staat nergens in de wet hoe lang het mag duren.

Wanneer het parlement weigert nog een keer de uitzonderingstoestand te verlengen, wordt het coronabeleid in Spanje versnipperd over de autonome regio’s en verscheidene ministeries. De vorige keer waarschuwde de regering voor „een chaos op het gebied van gezondheid en de economie” als de volksvertegenwoordiging zou weigeren.