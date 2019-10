Spaanse premier brengt bezoek aan Barcelona

De Spaanse premier Pedro Sanchez brengt maandag een bezoek aan Barcelona, dat al dagen het centrum is van protesten van Catalaanse separatisten. Sanchez zal onder meer agenten bezoeken die tijdens de betogingen gewond zijn geraakt.

Zondag was de zevende opeenvolgende dag dat betogers de straat op gingen. Ze zijn boos over de veroordeling tot gevangenisstraffen van negen separatistische leiders van Cataloniƫ, die probeerden hun regio in 2017 tevergeefs af te scheiden van Spanje.

Bij confrontaties tussen betogers en de politie zijn tot nog toe 288 agenten gewond geraakt. 194 mensen zijn gearresteerd, meldde minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska zondag. Sanchez heeft eerder gezegd dat de Catalaanse regionale leider Quim Torra de onrust in de regio moet veroordelen.