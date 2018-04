Spaanse politie vindt 9 ton coke

De Spaanse politie heeft een recordhoeveelheid cocaïne onderschept. In een scheepscontainer in de Spaanse havenstad Algeciras werd tussen de bananen bijna 9 ton coke aangetroffen, meldde de douane woensdag.

De container was bedoeld voor een Colombiaanse bedrijf in Spanje en was in de Colombiaanse havenplaats Turbo ingeladen. Het zou de grootste hoeveelheid cocaïne zijn die ooit in een enkele container in Europa is aangetroffen.

In verband met de vondst zijn zes mensen gearresteerd. In december onderschepte de politie in dezelfde Spaanse havenplaats 6 ton cocaïne.