Spaanse politie toont beelden arrestatie Jos B.

De Spaanse politie heeft een filmpje verspreid van de aanhouding van Jos B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. Te zien is hoe B. met de armen geboeid op de rug op een zandweg door gemaskerde agenten een auto wordt ingeduwd.

De beelden werden via Twitter verspreid. „We hebben in Barcelona de al twintig jaar een van de meest gezochte mannen in Nederland gearresteerd. De verdachte van de aanranding en moord op een elfjarige jongen, een expert in overleven, bevond zich op een heuvel in de buurt van Castellterçol”, luidde de begeleidende tekst.

Het filmpje duurt negen seconden.

📹Así hemos detenido en #Barcelona a uno de los hombres más buscados por Holanda desde hace más de 20 años.

Presunto autor de la agresión sexual y asesinato de un niño de 11 años y experto en supervivencia, ha sido localizado en un monte cercano a Castellterçol. #EstamosPorTi pic.twitter.com/Iru8aS5hw3 — Policía Nacional (@policia) 27 augustus 2018

Jos B. gepakt, wat nu? Zeven vragen en antwoorden

Justitie: Jos B. kan deze week uitgeleverd

Hollander tipt politie over Jos B.